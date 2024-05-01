Ковырялова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковырялова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковырялова Екатерина Денисовна

Отец ребёнка: Ковырялов Денис Геннадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковырялов Артём Денисович

Отец ребёнка: Ковырялов Денис Геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковырялов Денис Геннадьевич

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