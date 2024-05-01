Ковырялов Денис Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ковырялов Геннадий Николаевич
Мать: Ковырялова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковырялова Екатерина Денисовна
Мать ребёнка: Ковырялова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковырялов Артём Денисович
Мать ребёнка: Ковырялова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ковырялова Татьяна