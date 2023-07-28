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Алтухов Захар Илларионович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Алтухов Илларион Фетисович

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Алтухов Иван Захарович

Мать ребёнка: Алтухова Василиса Яковлевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Призыв на военную службу
1745
отдан в рекруты
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Варварина Софья Захарьевна

Мать ребёнка: Алтухова Василиса Яковлевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алтухова Василиса Яковлевна

Смерть
Неизвестно