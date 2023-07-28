Алтухов Захар Илларионович
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Алтухов Илларион Фетисович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Алтухова Василиса Яковлевна
Призыв на военную службу
1745
отдан в рекруты
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Варварина Софья Захарьевна
Мать ребёнка: Алтухова Василиса Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно