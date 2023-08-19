Алтухов Иван Захарович
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Алтухова Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Алтухова Евдокия Андреевна
Рождение: запись о рождении №5, метрическая книга за 1768 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Иван Неч... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно