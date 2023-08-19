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Алтухов Иван Захарович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Алтухов Захар Илларионович

Мать: Алтухова Василиса Яковлевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Алтухова Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Алтухова Евдокия Андреевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №5, метрическая книга за 1768 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Иван Неч... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алтухова Евдокия Андреевна

Смерть
Неизвестно
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