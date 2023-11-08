Барабанов Петр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1858
Дата смерти16.07.1858
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1858
Крещение
15.06.1858
Жерновище, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Восприемники: д. Ухорской гос. крест. Герасим Андреев Чалов и крестьянина Александра Матвеева Шестопалова жена Акилина Константинова
Смерть
16.07.1858
Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Умер в возрасте 6 недель Отпет и похоронен в селе Жерновищи 18.07.1858