Посохина (Зетюкова) Евдокия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посохина (Зетюкова) Евдокия Стефановна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.04.1826

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Посохин Михаил Николаевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
?.10.1829

Дочь: Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Посохин Михаил Николаевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.01.1833

Сын: Посохин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Посохин Михаил Николаевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.02.1835

Сын: Посохин Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Посохин Михаил Николаевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Марья Михайловна

Отец ребёнка: Посохин Михаил Николаевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рудакова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Посохин Михаил Николаевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Посохин Павел Михайлович

Отец ребёнка: Посохин Михаил Николаевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Посохин Михаил Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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