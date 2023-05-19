Посохина (Зетюкова) Евдокия Стефановна
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1826
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Посохин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
?.10.1829
Дочь: Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Посохин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
04.01.1833
Отец ребёнка: Посохин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
27.02.1835
Сын: Посохин Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Посохин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Марья Михайловна
Отец ребёнка: Посохин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рудакова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Посохин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Посохин Михаил Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно