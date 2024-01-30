Ермолова (Демидова) Аграфена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолова (Демидова) Аграфена Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1824

Дата смерти

06.03.1855

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1852

Муж: Ермолов Николай Петрович

Рождение ребёнка
?.04.1854

Дочь: Ермолова Мария-Магдалена Николаевна

Отец ребёнка: Ермолов Николай Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.03.1855

Дочь: Голицына Анна Николаевна

Отец ребёнка: Ермолов Николай Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
06.03.1855
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