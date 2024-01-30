Ермолова (Демидова) Аграфена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1824
Дата смерти06.03.1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1852
Рождение ребёнка
?.04.1854
Дочь: Ермолова Мария-Магдалена Николаевна
Отец ребёнка: Ермолов Николай Петрович
Рождение ребёнка
02.03.1855
Дочь: Голицына Анна Николаевна
Отец ребёнка: Ермолов Николай Петрович
Смерть
06.03.1855