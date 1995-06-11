Бурак Анатолий Терентьевич
Место рожденияСССР, Красноярский край, Красная Сопка
Дата рождения23.04.1942
Дата смерти11.06.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1942
Отец: Бурак Терентий Евменович
Мать: Бурак Анна Фёдоровна
СССР, Красноярский край, Красная Сопка
Образование
Между 1960 и 1966
Красноярск
Медик
Работа или профессия
Между 1966 и 1995
Врач
Место жительства
Между 1968 и 1970
Бракосочетание
12.10.1969
Жена: Бурак Людмила Васильевна
г. Красноярск
Рождение ребёнка
15.05.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бурак Людмила Васильевна
СССР, Кашира
Развод
?.03.1983
Жена: Бурак Людмила Васильевна
Место жительства
Около 1986
Место жительства
Около 1991
Упоминание
Неизвестно
Зависимость
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.06.1995
г. Хасавюрт
Причина смерти: Острая сердечно-сосудистая недостаточность