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Бурак Анатолий Терентьевич

Место рождения

СССР, Красноярский край, Красная Сопка

Дата рождения

23.04.1942

Дата смерти

11.06.1995

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1942

Отец: Бурак Терентий Евменович

Мать: Бурак Анна Фёдоровна

СССР, Красноярский край, Красная Сопка
Образование
Между 1960 и 1966
Красноярск
Медик
Работа или профессия
Между 1966 и 1995
Врач
Место жительства
Между 1968 и 1970
Бракосочетание
12.10.1969

Жена: Бурак Людмила Васильевна

г. Красноярск
Рождение ребёнка
15.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурак Людмила Васильевна

СССР, Кашира
Развод
?.03.1983

Жена: Бурак Людмила Васильевна

Место жительства
Около 1986
Место жительства
Около 1991
Упоминание
Неизвестно
Зависимость
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.06.1995
г. Хасавюрт
Причина смерти: Острая сердечно-сосудистая недостаточность
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