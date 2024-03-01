Бурак (Муравьева) Людмила Васильевна
Место рожденияСССР, Дальний Восток, г. Свободный
Дата рождения28.03.1945
Дата смерти14.06.1993
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1945
СССР, Дальний Восток, г. Свободный
Место жительства
1950
Образование
1952
Образование
1959
Место жительства
1959
Образование
1963
Место жительства
1963
Военная служба
Между 1963 и 1969
Военная обязанность
Военная служба
1968
Военная обязанность
Военная служба
16.04.1969
Военная обязанность
Военная служба
19.06.1969
Военная обязанность
Место жительства
23.06.1969
Военная служба
23.06.1969
Военная обязанность
Военная служба
23.09.1969
Военная обязанность
Бракосочетание
12.10.1969
г. Красноярск
Упоминание
1969
Встретила мужа
Место жительства
19.01.1970
Рождение ребёнка
15.05.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бурак Анатолий Терентьевич
СССР, Кашира
Военная служба
08.05.1973
Военная обязанность
Военная служба
13.09.1976
Военная обязанность
Развод
?.03.1983
Смерть
14.06.1993
Россия, Красноярск
Причина смерти: Рак