Бурак (Муравьева) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурак (Муравьева) Людмила Васильевна

Место рождения

СССР, Дальний Восток, г. Свободный

Дата рождения

28.03.1945

Дата смерти

14.06.1993

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1945

Отец: Муравьев Василий Павлович

Мать: Муравьева Валентина (Эвелина) Инокентьевна

СССР, Дальний Восток, г. Свободный
Место жительства
1950
Образование
1952
Образование
1959
Место жительства
1959
Образование
1963
Место жительства
1963
Военная служба
Между 1963 и 1969
Военная обязанность
Военная служба
1968
Военная обязанность
Военная служба
16.04.1969
Военная обязанность
Военная служба
19.06.1969
Военная обязанность
Место жительства
23.06.1969
Военная служба
23.06.1969
Военная обязанность
Военная служба
23.09.1969
Военная обязанность
Бракосочетание
12.10.1969

Муж: Бурак Анатолий Терентьевич

г. Красноярск
Упоминание
1969
Встретила мужа
Место жительства
19.01.1970
Рождение ребёнка
15.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурак Анатолий Терентьевич

СССР, Кашира
Военная служба
08.05.1973
Военная обязанность
Военная служба
13.09.1976
Военная обязанность
Развод
?.03.1983

Муж: Бурак Анатолий Терентьевич

Смерть
14.06.1993
Россия, Красноярск
Причина смерти: Рак
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