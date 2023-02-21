Тихонов Яков Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонов Яков Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тихонов Федор Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Александрова Зоя Яковлевна

Мать ребёнка: Тихонова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болотинова Рита Яковлевна

Мать ребёнка: Тихонова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Анна

Смерть
Неизвестно
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