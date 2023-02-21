Тихонов Яков Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тихонов Федор Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Александрова Зоя Яковлевна
Мать ребёнка: Тихонова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болотинова Рита Яковлевна
Мать ребёнка: Тихонова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тихонова Анна
Смерть
Неизвестно