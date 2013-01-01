Тихонова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Александрова Зоя Яковлевна
Отец ребёнка: Тихонов Яков Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болотинова Рита Яковлевна
Отец ребёнка: Тихонов Яков Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно