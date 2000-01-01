Александрова (Тихонова) Зоя Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова (Тихонова) Зоя Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Тихонов Яков Федорович

Мать: Тихонова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Игорь Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комкова Нина

Отец ребёнка: Александров Игорь Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Инна

Отец ребёнка: Александров Игорь Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса

Отец ребёнка: Александров Игорь Иванович

Смерть
1994
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