Александрова (Тихонова) Зоя Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти1994
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Тихонов Яков Федорович
Мать: Тихонова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комкова Нина
Отец ребёнка: Александров Игорь Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Инна
Отец ребёнка: Александров Игорь Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса
Отец ребёнка: Александров Игорь Иванович
Смерть
1994