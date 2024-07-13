Федоров Евгений Владимирович 01.01.1942 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиФедоров Евгений Владимирович

Федоров Евгений Владимирович

Место рождения

Верея, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

01.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1942

Отец: Федоров Владимир Васильевич

Мать: Федорова (Карпова) Анна Георгиевна

Верея, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова (Севостьянова) Вера Николаевна

Рождение ребёнка
22.08.1981

Сын: Федоров Владимир Евгеньевич

Мать ребёнка: Федорова (Севостьянова) Вера Николаевна

Рождение ребёнка
25.12.1982

Сын: Федоров Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Федорова (Севостьянова) Вера Николаевна

Рождение ребёнка
1987

Сын: Федоров Сергей Евгеньевич

Мать ребёнка: Федорова (Севостьянова) Вера Николаевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.