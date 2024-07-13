Федоров Евгений Владимирович
Место рождения
Дата рождения01.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1942
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1981
Сын: Федоров Владимир Евгеньевич
Мать ребёнка: Федорова (Севостьянова) Вера Николаевна
Рождение ребёнка
25.12.1982
Сын: Федоров Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Федорова (Севостьянова) Вера Николаевна
Рождение ребёнка
1987
Сын: Федоров Сергей Евгеньевич
Мать ребёнка: Федорова (Севостьянова) Вера Николаевна