Федорова (Севостьянова) Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1981
Сын: Федоров Владимир Евгеньевич
Отец ребёнка: Федоров Евгений Владимирович
Рождение ребёнка
25.12.1982
Сын: Федоров Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Федоров Евгений Владимирович
Рождение ребёнка
1987
Сын: Федоров Сергей Евгеньевич
Отец ребёнка: Федоров Евгений Владимирович