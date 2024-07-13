Федорова (Севостьянова) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова (Севостьянова) Вера Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Евгений Владимирович

Рождение ребёнка
22.08.1981

Сын: Федоров Владимир Евгеньевич

Отец ребёнка: Федоров Евгений Владимирович

Рождение ребёнка
25.12.1982

Сын: Федоров Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Федоров Евгений Владимирович

Рождение ребёнка
1987

Сын: Федоров Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Федоров Евгений Владимирович

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