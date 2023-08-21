Федоров Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1924
Дата смерти20.03.1982
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1924
Рождение ребёнка
01.01.1942
Сын: Федоров Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Федорова Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
20.02.1947
Дочь: Рыжкова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Федорова Анна Георгиевна
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Смерть
20.03.1982