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Федоров Владимир Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1924

Дата смерти

20.03.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1924

Отец: Федоров Василий Иванович

Мать: Федорова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
01.01.1942

Сын: Федоров Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Федорова Анна Георгиевна

Рождение ребёнка
20.02.1947

Дочь: Рыжкова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Федорова Анна Георгиевна

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Смерть
20.03.1982
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