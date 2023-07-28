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Варварин Павел Иванович
Варварин Павел Иванович
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Место рождения
Ломовое
, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Дата рождения
1781
Дата смерти
1784
Пол
Мужской
Отец
Варварин Иван Алексеевич
1753 г.р.
Мать
Варварина (Летуновская) Василиса Ивановна
Вычислено 1739 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец:
Варварин Иван Алексеевич
Мать:
Варварина Василиса Ивановна
Ломовое
, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1784
Ломовое
, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
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