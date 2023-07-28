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Варварин Павел Иванович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1781

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Отец

1753 г.р.

Мать

Вычислено 1739 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Варварин Иван Алексеевич

Мать: Варварина Василиса Ивановна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1784
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область