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Федосья Андреева

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1797 г.р.

Мать

С 1796 по 1798 г.р.

Муж

1819 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
1822 ст.

Отец: Тепляков Андрей Кузьмин

Мать: Марфа Петрова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
24.09.1839 ст.

Муж: Исаев Василий Мефодиев

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Жених сц. Тогустемира пом. штабс-капитана Михаила Васильева Никифорова дворовый человек Василий Мефодиев первым бр., 22 лет Невеста девица Федосья Андреева, дочь того ж сельца и пом. крест. Андрея Ко... Показать все
Смерть
Неизвестно

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