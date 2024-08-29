Федосья Андреева
Место рождения
Дата рождения1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.
Отец: Тепляков Андрей Кузьмин
Мать: Марфа Петрова
Бракосочетание
24.09.1839 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Жених сц. Тогустемира пом. штабс-капитана Михаила Васильева Никифорова дворовый человек Василий Мефодиев первым бр., 22 лет Невеста девица Федосья Андреева, дочь того ж сельца и пом. крест. Андрея Ко... Показать все
Смерть
Неизвестно