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Лагуточкин Андрей Афанасиевич

Место рождения

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

1884

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Лагуточкин Афанасий Фёдорович

Мать: Лагуточкина Агрипина Антоновна

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1884