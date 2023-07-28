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Лагуточкин Андрей Афанасиевич
Лагуточкин Андрей Афанасиевич
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Место рождения
Жеремино
, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Дата рождения
1882
Дата смерти
1884
Пол
Мужской
Отец
Лагуточкин Афанасий Фёдорович
1850 г.р.
Мать
Лагуточкина Агрипина Антоновна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОГ
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец:
Лагуточкин Афанасий Фёдорович
Мать:
Лагуточкина Агрипина Антоновна
Жеремино
, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1884
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