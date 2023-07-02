Лагуточкина Агрипина Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Лагуточкин Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Лагуточкин Афанасий Фёдорович
Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
с. Жеремино Песковатская волость Лихвинский уезд Калужская губерния
Смерть
Неизвестно