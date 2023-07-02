Лагуточкина Агрипина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лагуточкина Агрипина Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Лагуточкин Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Лагуточкин Афанасий Фёдорович

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
с. Жеремино Песковатская волость Лихвинский уезд Калужская губерния
Смерть
Неизвестно