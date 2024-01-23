Тумаев Евгений (Евдоким) Захарович
Место рождения
Дата рождения13.11.1920
Дата смерти02.11.1986
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1920
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.1947
Дочь: Дятлова (Тумаева) Галина Евгеньевна
Мать ребёнка: Тумаева (Молочкова) Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.11.1952
Дочь: Медведева (Тумаева) Вера Евгеньевна
Мать ребёнка: Тумаева (Молочкова) Анастасия Дмитриевна
Смерть
02.11.1986