Тумаев Евгений (Евдоким) Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тумаев Евгений (Евдоким) Захарович

Место рождения

Обшаровка, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

13.11.1920

Дата смерти

02.11.1986

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1920

Отец: Тумаев Захар Киприанович

Мать: Тумаева Акилина Андреевна

Обшаровка, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тумаева (Молочкова) Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
23.12.1947

Дочь: Дятлова (Тумаева) Галина Евгеньевна

Мать ребёнка: Тумаева (Молочкова) Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.11.1952

Дочь: Медведева (Тумаева) Вера Евгеньевна

Мать ребёнка: Тумаева (Молочкова) Анастасия Дмитриевна

Смерть
02.11.1986

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