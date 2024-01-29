Тумаева (Молочкова) Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тумаева (Молочкова) Анастасия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1921

Дата смерти

24.11.1989

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1921

Отец: Молочков Дмитрий Михайлович

Мать: Молочкова (Боторова) Ефросинья Парамоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тумаев Евгений (Евдоким) Захарович

Рождение ребёнка
23.12.1947

Дочь: Дятлова (Тумаева) Галина Евгеньевна

Отец ребёнка: Тумаев Евгений (Евдоким) Захарович

Рождение ребёнка
07.11.1952

Дочь: Медведева (Тумаева) Вера Евгеньевна

Отец ребёнка: Тумаев Евгений (Евдоким) Захарович

Смерть
24.11.1989

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