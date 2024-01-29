Тумаева (Молочкова) Анастасия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1921
Дата смерти24.11.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1921
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.1947
Дочь: Дятлова (Тумаева) Галина Евгеньевна
Отец ребёнка: Тумаев Евгений (Евдоким) Захарович
Рождение ребёнка
07.11.1952
Дочь: Медведева (Тумаева) Вера Евгеньевна
Отец ребёнка: Тумаев Евгений (Евдоким) Захарович
Смерть
24.11.1989