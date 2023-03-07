Куранов Борис Иосифович
Место рождения
Дата рождения30.03.1918 ст.
Дата смерти12.04.1918 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1918 ст.
Восприемники: крестьянин Рязанской губернии Михаил Иванович Бапушин и села Кривобузанского Глафира Александровна Колесникова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-94 файл 95 номер 51
Смерть
12.04.1918 ст.
Умер от слабого рождения в возрасте 2 недель https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-98 файл 9 номер 28