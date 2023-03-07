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Куранов Борис Иосифович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

30.03.1918 ст.

Дата смерти

12.04.1918 ст.

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

Вычислено 1899 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1918 ст.

Отец: Куранов Иосиф Михайлович

Мать: Куранова Александра Михайловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: крестьянин Рязанской губернии Михаил Иванович Бапушин и села Кривобузанского Глафира Александровна Колесникова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-94 файл 95 номер 51
Смерть
12.04.1918 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер от слабого рождения в возрасте 2 недель https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-98 файл 9 номер 28
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