Куранова (Михайлова) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова (Михайлова) Александра Михайловна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
28.07.1917 ст.

Муж: Куранов Иосиф Михайлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Иосиф Михаилович Куранов - 25 лет Невеста: мещанка Александра Михаилова Михайлова - 18 лет Поручители: мещанине Никодим Адрианович Болдырев, Николай Адрианович Болдырев, Иван Михайлович М... Показать все
Рождение ребёнка
30.03.1918 ст.

Сын: Куранов Борис Иосифович

Отец ребёнка: Куранов Иосиф Михайлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: крестьянин Рязанской губернии Михаил Иванович Бапушин и села Кривобузанского Глафира Александровна Колесникова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-94 файл 95 номер 51
Смерть
Неизвестно
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