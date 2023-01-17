Куранова (Михайлова) Александра Михайловна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.07.1917 ст.
Жених: казак Иосиф Михаилович Куранов - 25 лет Невеста: мещанка Александра Михаилова Михайлова - 18 лет Поручители: мещанине Никодим Адрианович Болдырев, Николай Адрианович Болдырев, Иван Михайлович М... Показать все
Рождение ребёнка
30.03.1918 ст.
Отец ребёнка: Куранов Иосиф Михайлович
Восприемники: крестьянин Рязанской губернии Михаил Иванович Бапушин и села Кривобузанского Глафира Александровна Колесникова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-94 файл 95 номер 51
Смерть
Неизвестно