Александрова-Бредова Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова-Бредова Анна Семеновна

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Место рождения

Борихино, Клин, Московская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Борихино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
22.03.1893 ст.

Сын: Александров Захар Григорьевич

Отец ребёнка: Александров-Бредов Григорий Семенович

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
07.03.1900 ст.

Дочь: Бредова Анастасия

Отец ребёнка: Александров-Бредов Григорий Семенович

Рождение ребёнка
19.03.1902 ст.

Сын: Александров-Бредов Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Александров-Бредов Григорий Семенович

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
29.04.1905 ст.

Сын: Бредов Яков

Отец ребёнка: Александров-Бредов Григорий Семенович

Рождение ребёнка
18.07.1911 ст.

Сын: Александров-Бредов Илья

Отец ребёнка: Александров-Бредов Григорий Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров-Бредов Григорий Семенович

Смерть
Неизвестно
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