Александрова-Бредова Анна Семеновна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1893 ст.
Сын: Александров Захар Григорьевич
Отец ребёнка: Александров-Бредов Григорий Семенович
Рождение ребёнка
07.03.1900 ст.
Дочь: Бредова Анастасия
Отец ребёнка: Александров-Бредов Григорий Семенович
Рождение ребёнка
19.03.1902 ст.
Сын: Александров-Бредов Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Александров-Бредов Григорий Семенович
Рождение ребёнка
29.04.1905 ст.
Сын: Бредов Яков
Отец ребёнка: Александров-Бредов Григорий Семенович
Рождение ребёнка
18.07.1911 ст.
Отец ребёнка: Александров-Бредов Григорий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно