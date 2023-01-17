Александров-Бредов Григорий Семенович
Место рождения
Дата рождения18.01.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1871 ст.
Рождение ребёнка
22.03.1893 ст.
Сын: Александров Захар Григорьевич
Мать ребёнка: Александрова-Бредова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
07.03.1900 ст.
Дочь: Бредова Анастасия
Мать ребёнка: Александрова-Бредова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
19.03.1902 ст.
Сын: Александров-Бредов Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Александрова-Бредова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
29.04.1905 ст.
Сын: Бредов Яков
Мать ребёнка: Александрова-Бредова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
18.07.1911 ст.
Мать ребёнка: Александрова-Бредова Анна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно