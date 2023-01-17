Александров-Бредов Григорий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров-Бредов Григорий Семенович

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Место рождения

Сметанино, Клин, Московская область

Дата рождения

18.01.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1871 ст.

Отец: Александров Семен Степанович

Мать: Александрова Наталья Михайловна

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
22.03.1893 ст.

Сын: Александров Захар Григорьевич

Мать ребёнка: Александрова-Бредова Анна Семеновна

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
07.03.1900 ст.

Дочь: Бредова Анастасия

Мать ребёнка: Александрова-Бредова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
19.03.1902 ст.

Сын: Александров-Бредов Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Александрова-Бредова Анна Семеновна

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
29.04.1905 ст.

Сын: Бредов Яков

Мать ребёнка: Александрова-Бредова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
18.07.1911 ст.

Сын: Александров-Бредов Илья

Мать ребёнка: Александрова-Бредова Анна Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова-Бредова Анна Семеновна

Смерть
Неизвестно
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