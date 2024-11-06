Фоломеева Дарья Ивановна 1831 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фоломеева Дарья Ивановна

Место рождения

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

1901

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Иван Афанасьевич

Мать: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1848

Муж: Фоломеев Ларион Петрович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Варфоломеев Данила Ларионович

Отец ребёнка: Фоломеев Ларион Петрович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Фоломеев-Варфоломеев Михаил Ларионович

Отец ребёнка: Фоломеев Ларион Петрович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1901

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