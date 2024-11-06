Фоломеева Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти1901
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Иван Афанасьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
1848
Рождение ребёнка
1857
Сын: Варфоломеев Данила Ларионович
Отец ребёнка: Фоломеев Ларион Петрович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Фоломеев-Варфоломеев Михаил Ларионович
Отец ребёнка: Фоломеев Ларион Петрович
Смерть
1901