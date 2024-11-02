Варфоломеев Данила Ларионович 1857 — найти родственников по фамилии на Familio
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Варфоломеев Данила Ларионович

Место рождения

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Фоломеев Ларион Петрович

Мать: Фоломеева Дарья Ивановна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1875

Жена: Фоломеева (Ерошина) Параскева Емельяновна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Варфоломеев Яков Данилович

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Варфоломеев-Холомеев Евфимий (Ефим) Данилович

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Варфоломеева) Мария Даниловна

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Варфоломеев-Холомеев Сергей Данилович

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Варфоломеев Василий Данилович

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Варфоломеева) Екатерина Даниловна

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Варфоломеев Василий Данилович

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Варфоломеев Николай Данилович

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Варфоломеев Никита Данилович

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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