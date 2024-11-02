Варфоломеев Данила Ларионович
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Фоломеев Ларион Петрович
Мать: Фоломеева Дарья Ивановна
Бракосочетание
1875
Рождение ребёнка
1878
Сын: Варфоломеев Яков Данилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1881
Сын: Варфоломеев-Холомеев Евфимий (Ефим) Данилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: (Варфоломеева) Мария Даниловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Варфоломеев-Холомеев Сергей Данилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Варфоломеев Василий Данилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Варфоломеева) Екатерина Даниловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Варфоломеев Василий Данилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Варфоломеев Николай Данилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Варфоломеев Никита Данилович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно