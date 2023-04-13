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Никитин Яков Артемьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1904

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1904

Отец: Никитин Артемий Елисеевич

Мать: Никитина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
14.08.1928

Сын: Никитин Борис Яковлевич

Мать ребёнка: Никитина Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
14.09.1931

Сын: Никитин Юрий Яковлевич

Мать ребёнка: Никитина Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
01.05.1933

Сын: Никитин Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Никитина Анастасия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Анастасия Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1943
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