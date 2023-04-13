Никитин Яков Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1904
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1904
Рождение ребёнка
14.08.1928
Мать ребёнка: Никитина Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
14.09.1931
Мать ребёнка: Никитина Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
01.05.1933
Сын: Никитин Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Никитина Анастасия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1943