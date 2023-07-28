Никитина (Боровко) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Боровко) Анастасия Михайловна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

30.10.1905

Дата смерти

02.03.1991

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1905

Отец: Боровко Михаил Семенович

Мать: Боровко Елизавета Фаддеевна

Рождение ребёнка
14.08.1928

Сын: Никитин Борис Яковлевич

Отец ребёнка: Никитин Яков Артемьевич

Рождение ребёнка
14.09.1931

Сын: Никитин Юрий Яковлевич

Отец ребёнка: Никитин Яков Артемьевич

Рождение ребёнка
01.05.1933

Сын: Никитин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Никитин Яков Артемьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Яков Артемьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.03.1991