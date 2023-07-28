Никитина (Боровко) Анастасия Михайловна
Место рождения
Дата рождения30.10.1905
Дата смерти02.03.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1905
Рождение ребёнка
14.08.1928
Отец ребёнка: Никитин Яков Артемьевич
Рождение ребёнка
14.09.1931
Отец ребёнка: Никитин Яков Артемьевич
Рождение ребёнка
01.05.1933
Сын: Никитин Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Никитин Яков Артемьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.03.1991