Семен Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1838 ст.
Дата смертиПосле 1858 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 ст.
Отец: Матвей Лаврентьевич
Мать: Екатерина ***ратова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Тихоновна
Упоминание
24.04.1858 ст.
Ревизия 10 № до 10 № после 10 " " глава семьи Алексей Лаврентьевич главы семьи 1 сын Григорий Алексеевич главы семьи 1 племянник Яков Матвеевич 1 племянника 1 сын Иван Яковлевич главы семьи 2 племянн... Показать все
Смерть
После 1858 ст.