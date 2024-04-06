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Семен Матвеевич

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1838 ст.

Дата смерти

После 1858 ст.

Пол

Мужской

Отец

1799 г.р.

Мать

1795 г.р.

Жена

1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 ст.

Отец: Матвей Лаврентьевич

Мать: Екатерина ***ратова

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Тихоновна

Упоминание
24.04.1858 ст.
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ревизия 10 № до 10 № после 10 " " глава семьи Алексей Лаврентьевич главы семьи 1 сын Григорий Алексеевич главы семьи 1 племянник Яков Матвеевич 1 племянника 1 сын Иван Яковлевич главы семьи 2 племянн... Показать все
Смерть
После 1858 ст.

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