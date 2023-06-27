Сундуков Сергей Николаевич
Место рожденияст. Огни Дагестанская АССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
ст. Огни Дагестанская АССР
Рождение ребёнка
12.08.1925
Мать ребёнка: Сундукова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Сундукова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермалаева Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Сундукова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черёмухин Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Сундукова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сундукова Мария Дмитриевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно