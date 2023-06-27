Сундуков Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСундуков Сергей Николаевич

Сундуков Сергей Николаевич

Место рождения

ст. Огни Дагестанская АССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

ст. Огни Дагестанская АССР
Рождение ребёнка
12.08.1925

Сын: Сундуков Петр Сергеевич

Мать ребёнка: Сундукова Мария Дмитриевна

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Сундукова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермалаева Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Сундукова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черёмухин Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Сундукова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черёмухин Лев Сергеевич

Мать ребёнка: Сундукова Мария Дмитриевна

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)