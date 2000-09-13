Сундуков Петр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения12.08.1925
Дата смерти13.09.2000
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1925
Бракосочетание
03.03.1949
Рождение ребёнка
05.11.1950
Дочь: Мартьянова Валентина Петровна
Мать ребёнка: Сундукова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
26.11.1954
Сын: Сундуков Николай Петрович
Мать ребёнка: Сундукова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
15.12.1958
Сын: Сундуков Александр Петрович
Мать ребёнка: Сундукова Анна Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.09.2000