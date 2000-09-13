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Сундуков Петр Сергеевич

Место рождения

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.08.1925

Дата смерти

13.09.2000

Пол

Мужской

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1925

Отец: Сундуков Сергей Николаевич

Мать: Сундукова Мария Дмитриевна

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
03.03.1949

Жена: Сундукова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
05.11.1950

Дочь: Мартьянова Валентина Петровна

Мать ребёнка: Сундукова Анна Васильевна

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.11.1954

Сын: Сундуков Николай Петрович

Мать ребёнка: Сундукова Анна Васильевна

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.12.1958

Сын: Сундуков Александр Петрович

Мать ребёнка: Сундукова Анна Васильевна

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
13.09.2000
Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)