Каргуев Гаврила Павлович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Каргуева Федосья
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Каргуева Ирина Гавриловна
Мать ребёнка: Каргуева Федосья
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Каргуева Федосья
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Каргуева Марья Гавриловна
Мать ребёнка: Каргуева Федосья
Рождение ребёнка
1844
Сын: Каргуев Тимофей Гаврилович
Мать ребёнка: Каргуева Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каргуева Федосья
Смерть
Неизвестно