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Каргуев Гаврила Павлович

Место рождения

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Каргуев Павел Захарович

Мать: Каргуева Агафья Максимовна

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1835

Сын: Каргуев Ефим Гаврилович

Мать ребёнка: Каргуева Федосья

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Каргуева Ирина Гавриловна

Мать ребёнка: Каргуева Федосья

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1843

Сын: Каргуев Фома Гаврилович

Мать ребёнка: Каргуева Федосья

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Каргуева Марья Гавриловна

Мать ребёнка: Каргуева Федосья

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1844

Сын: Каргуев Тимофей Гаврилович

Мать ребёнка: Каргуева Федосья

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каргуева Федосья

Смерть
Неизвестно
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