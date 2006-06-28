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Осипова Вера Валерьевна
Осипова Вера Валерьевна
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Место рождения
Альметьевск
, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Дата рождения
28.06.2006
Пол
Женский
Отец
Осипов Валерий Владимирович
1972 г.р.
Мать
Осипова (Дырина) Ольга Валентиновна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.2006
Отец:
Осипов Валерий Владимирович
Мать:
Осипова Ольга Валентиновна
Альметьевск
, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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