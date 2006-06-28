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Осипова Вера Валерьевна

Место рождения

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.06.2006

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.2006

Отец: Осипов Валерий Владимирович

Мать: Осипова Ольга Валентиновна

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)