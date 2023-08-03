Осипова (Дырина) Ольга Валентиновна
Место рождения
Дата рождения25.03.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1980
Отец: Дырин Валентин Дмитриевич
Мать: Ионова Любовь Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.2002
Дочь: Шунакова (Осипова) Дарья Валерьевна
Отец ребёнка: Осипов Валерий Владимирович
Рождение ребёнка
28.06.2006
Дочь: Осипова Вера Валерьевна
Отец ребёнка: Осипов Валерий Владимирович
Рождение ребёнка
29.11.2008
Дочь: Осипова Варвара Валерьевна
Отец ребёнка: Осипов Валерий Владимирович
Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)