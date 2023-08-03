Осипова (Дырина) Ольга Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Дырина) Ольга Валентиновна

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Место рождения

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.03.1980

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1980

Отец: Дырин Валентин Дмитриевич

Мать: Ионова Любовь Ильинична

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Валерий Владимирович

Рождение ребёнка
13.09.2002

Дочь: Шунакова (Осипова) Дарья Валерьевна

Отец ребёнка: Осипов Валерий Владимирович

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.06.2006

Дочь: Осипова Вера Валерьевна

Отец ребёнка: Осипов Валерий Владимирович

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.11.2008

Дочь: Осипова Варвара Валерьевна

Отец ребёнка: Осипов Валерий Владимирович

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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