Мейендорф (Протасова) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1842
Дата смерти1922
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1842
Бракосочетание
12.01.1864
Рождение ребёнка
11.05.1880
Сын: Мейендорф Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Мейендорф Николай Егорович
Рождение ребёнка
12.10.1881
Сын: Мейендорф Александр Николаевич
Отец ребёнка: Мейендорф Николай Егорович
Смерть
1922