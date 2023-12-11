Мейендорф (Протасова) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейендорф (Протасова) Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1842

Дата смерти

1922

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1842

Отец: Протасов Николай Яковлевич

Мать: Протасова Елизавета Дмитриевна

Бракосочетание
12.01.1864

Муж: Мейендорф Николай Егорович

Рождение ребёнка
11.05.1880

Сын: Мейендорф Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Мейендорф Николай Егорович

Рождение ребёнка
12.10.1881

Сын: Мейендорф Александр Николаевич

Отец ребёнка: Мейендорф Николай Егорович

Смерть
1922
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