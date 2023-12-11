Мейендорф Николай Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.?.1835
Дата смерти12.01.1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.?.1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1864
Рождение ребёнка
11.05.1880
Сын: Мейендорф Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Мейендорф Александра Николаевна
Рождение ребёнка
12.10.1881
Сын: Мейендорф Александр Николаевич
Мать ребёнка: Мейендорф Александра Николаевна
Смерть
12.01.1906
г. По, Нижние Пиренеи, Третья Французская республика