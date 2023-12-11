Мейендорф Николай Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейендорф Николай Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.?.1835

Дата смерти

12.01.1906

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.?.1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1864

Жена: Мейендорф Александра Николаевна

Рождение ребёнка
11.05.1880

Сын: Мейендорф Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Мейендорф Александра Николаевна

Рождение ребёнка
12.10.1881

Сын: Мейендорф Александр Николаевич

Мать ребёнка: Мейендорф Александра Николаевна

Смерть
12.01.1906
г. По, Нижние Пиренеи, Третья Французская республика
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