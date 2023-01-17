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Куранова Татьяна Васильевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

01.01.1847 ст.

Дата смерти

01.02.1847 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1803 г.р.

Мать

Около 1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1847 ст.

Отец: Куранов Василий Иванович

Мать: Куранова Мария Кондратьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: крестьянин Александр Захарович ?ников и вдова казачья Матрена Осминина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 214 номер 2
Смерть
01.02.1847 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла в возрасте 1 месяц https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 288 номер 5
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