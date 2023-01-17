Куранова Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения01.01.1847 ст.
Дата смерти01.02.1847 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1847 ст.
Отец: служащий казак Восприемники: крестьянин Александр Захарович ?ников и вдова казачья Матрена Осминина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 214 номер 2
Смерть
01.02.1847 ст.
Умерла в возрасте 1 месяц https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 288 номер 5