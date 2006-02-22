Арсланбаев Ситдик Гумарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсланбаев Ситдик Гумарович

Место рождения

д.Биккузино, Юмагузинский район, БАССР

Дата рождения

02.12.1917

Дата смерти

22.02.2006

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

Около 1875 г.р.

Жена

1914 г.р.
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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1917

Отец: Арсланбаев Гумар Абдрафикович

Мать: Арсланбаева (Калимуллина) Камария Хаммадовна

Развод
Неизвестно

Жена: Арсланбаева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Арсланбаева) Хадича Ситдиковна

Мать ребёнка: Арсланбаева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арсланбаева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хисматуллина (Юмагулова) Гильмикамал Хусаиновна

Рождение ребёнка
22.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хисматуллина (Юмагулова) Гильмикамал Хусаиновна

Рождение ребёнка
02.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хисматуллина (Юмагулова) Гильмикамал Хусаиновна

Рождение ребёнка
26.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хисматуллина (Юмагулова) Гильмикамал Хусаиновна

Смерть
22.02.2006
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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