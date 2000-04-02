Хисматуллина (Юмагулова) Гильмикамал Хусаиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисматуллина (Юмагулова) Гильмикамал Хусаиновна

Место рождения

д.Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния

Дата рождения

05.03.1914

Дата смерти

02.04.2000

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1914

Отец: Юмагулов Хусаин

Мать: Юмагулова Гильмури Галяутдиновна

д.Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
25.03.1941

Сын: Хисматуллин Ирик Ситдикович

Отец ребёнка: Хисматуллин Ситдик Кутдусович

д.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
22.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Арсланбаев Ситдик Гумарович

с.Юмагузино,Кугарчинского района,БАССР
Рождение ребёнка
02.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Арсланбаев Ситдик Гумарович

д.Юмагузино Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
26.07.1953

Сын: Арсланбаев Салих Ситдикович

Отец ребёнка: Арсланбаев Ситдик Гумарович

с.Юмагузино,Кугарчинского района,БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юсупова Фания Ситдиковна

Отец ребёнка: Хисматуллин Ситдик Кутдусович

д.Ибраево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хисматуллин Ситдик Кутдусович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арсланбаев Ситдик Гумарович

Смерть
02.04.2000
г.Мелеуз, РБ , РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Мелеуз, РБ , РФ
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