Хисматуллина (Юмагулова) Гильмикамал Хусаиновна
Место рожденияд.Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния
Дата рождения05.03.1914
Дата смерти02.04.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1914
Отец: Юмагулов Хусаин
д.Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
25.03.1941
Сын: Хисматуллин Ирик Ситдикович
Отец ребёнка: Хисматуллин Ситдик Кутдусович
д.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
22.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Арсланбаев Ситдик Гумарович
с.Юмагузино,Кугарчинского района,БАССР
Рождение ребёнка
02.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Арсланбаев Ситдик Гумарович
д.Юмагузино Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
26.07.1953
Сын: Арсланбаев Салих Ситдикович
Отец ребёнка: Арсланбаев Ситдик Гумарович
с.Юмагузино,Кугарчинского района,БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юсупова Фания Ситдиковна
Отец ребёнка: Хисматуллин Ситдик Кутдусович
д.Ибраево
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.04.2000
г.Мелеуз, РБ , РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Мелеуз, РБ , РФ