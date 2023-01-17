Голубев Сергей Филиппович
Место рождения
Дата рождения07.10.1905 ст.
Дата смертиОколо 1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1905 ст.
Бракосочетание
Около 1931
Жена: Голубева Ирина Матвеевна
Рождение ребёнка
09.05.1932
Сын: Голубев Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Голубева Ирина Матвеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1934
Мать ребёнка: Голубева Ирина Матвеевна
Работа или профессия
1935
Идрица, Себежский муниципальный район, Псковская область
Работал портным в артели "Красный Швейник"
Арест
06.11.1936
Себеж, Себежский муниципальный район, Псковская область
Содержался под следствием в Себежской тюрьме НКВД. 01/04/1936 - приговорен Калининским обл. судом к лишению свободы в ИТЛ на 3 года ( ст. 58 – 10 ч.1) Меру пресечения оставить содержание под страже... Показать все
Смерть
Около 1941