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Голубев Сергей Филиппович

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Место рождения

Речки, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

07.10.1905 ст.

Дата смерти

Около 1941

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1905 ст.

Отец: Голубев Филипп Федотович

Мать: Голубева Варвара Ивановна

Речки, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Около 1931

Жена: Голубева Ирина Матвеевна

Рождение ребёнка
09.05.1932

Сын: Голубев Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Голубева Ирина Матвеевна

Чертово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1934

Сын: Голубев Петр Сергеевич

Мать ребёнка: Голубева Ирина Матвеевна

Чертово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Работа или профессия
1935
Идрица, Себежский муниципальный район, Псковская область
Работал портным в артели "Красный Швейник"
Арест
06.11.1936
Себеж, Себежский муниципальный район, Псковская область
Содержался под следствием в Себежской тюрьме НКВД. 01/04/1936 - приговорен Калининским обл. судом к лишению свободы в ИТЛ на 3 года ( ст. 58 – 10 ч.1) Меру пресечения оставить содержание под страже... Показать все
Смерть
Около 1941
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