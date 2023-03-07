Кислухин Матвей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКислухин Матвей Алексеевич

Кислухин Матвей Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Кислухин Алексей

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
03.02.1923

Жена: Кислухина Екатерина Севастьянова

Селезни, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.01.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кислухина Екатерина Севастьянова

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кислухина Екатерина Севастьянова

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кислухина Екатерина Севастьянова

Место жительства
Неизвестно
Селезни, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
1957
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close