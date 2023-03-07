Кислухин Матвей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1957
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Кислухин Алексей
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
03.02.1923
Рождение ребёнка
15.01.1927
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
1932
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1957