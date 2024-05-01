Кислухина (Елькина) Екатерина Севастьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислухина (Елькина) Екатерина Севастьянова

Место рождения

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1902

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

1877 г.р.

Муж

1901 г.р.

Дети

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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Елькин Савватий Евстафиев

Мать: Елькина Ирина Андреева

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
03.02.1923

Муж: Кислухин Матвей Алексеевич

Селезни, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.01.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кислухин Матвей Алексеевич

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кислухин Матвей Алексеевич

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кислухин Матвей Алексеевич

Смерть
1974

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