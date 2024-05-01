Кислухина (Елькина) Екатерина Севастьянова
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Елькин Савватий Евстафиев
Мать: Елькина Ирина Андреева
Бракосочетание
03.02.1923
Селезни, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.01.1927
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
1932
Смерть
1974