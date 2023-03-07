Кислухин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислухин Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Кислухин Матвей Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Селезни, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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