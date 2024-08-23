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Иван Антонович

Место рождения

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Отец

Около 1726 г.р.

Мать

Около 1722 г.р.

Жена

Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Антип Денисович

Мать: Дарья Трифоновна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 1762

Жена: Ульяна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Гапшин Анисим Иванович

Мать ребёнка: Ульяна Фёдоровна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Гапшин Ларион Иванович

Мать ребёнка: Ульяна Фёдоровна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Гапшин Георгий Иванович

Мать ребёнка: Ульяна Фёдоровна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Гликерья Ивановна

Мать ребёнка: Ульяна Фёдоровна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
До 1811
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
С 1811
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1820

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