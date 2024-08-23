Иван Антонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1746
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: Антип Денисович
Мать: Дарья Трифоновна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1762
Жена: Ульяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1768
Мать ребёнка: Ульяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1774
Мать ребёнка: Ульяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1776
Мать ребёнка: Ульяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Гликерья Ивановна
Мать ребёнка: Ульяна Фёдоровна
Место жительства
До 1811
Место жительства
С 1811
Смерть
1820