Брыкалова (Рябцева) Пелагия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брыкалова (Рябцева) Пелагия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рябцев Иван Феодоров

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1863

Муж: Брыкалов Василий Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители по жениху - того же села удельные крестьяне Михаил Герасимов Мемнонов и Иван Михайлов Куракин; по невесте того ж села удельные крестьяне Даниил Иванов Гусаков и Павел Петров Маринин | Казан... Показать все
Рождение ребёнка
29.05.1866

Дочь: Акилина Васильева

Отец ребёнка: Брыкалов Василий Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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