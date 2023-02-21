Брыкалова (Рябцева) Пелагия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рябцев Иван Феодоров
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1863
поручители по жениху - того же села удельные крестьяне Михаил Герасимов Мемнонов и Иван Михайлов Куракин; по невесте того ж села удельные крестьяне Даниил Иванов Гусаков и Павел Петров Маринин | Казан... Показать все
Рождение ребёнка
29.05.1866
Дочь: Акилина Васильева
Отец ребёнка: Брыкалов Василий Иванов
Смерть
Неизвестно