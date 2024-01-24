Федорова (Дитина) Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.08.1958
Дочь: Шабарова Вера Александровна
Отец ребёнка: Федоров Александр Николаевич
Рождение ребёнка
04.08.1958
Дочь: Богданова Любовь Александровна
Отец ребёнка: Федоров Александр Николаевич
Рождение ребёнка
18.07.1962
Дочь: Шарапова Марина Александровна
Отец ребёнка: Федоров Александр Николаевич
Рождение ребёнка
31.07.?
Дочь: Воротынцева Зинаида Ивановна
Смерть
Неизвестно