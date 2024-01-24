Федорова (Дитина) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова (Дитина) Александра Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1958

Дочь: Шабарова Вера Александровна

Отец ребёнка: Федоров Александр Николаевич

Рождение ребёнка
04.08.1958

Дочь: Богданова Любовь Александровна

Отец ребёнка: Федоров Александр Николаевич

Рождение ребёнка
18.07.1962

Дочь: Шарапова Марина Александровна

Отец ребёнка: Федоров Александр Николаевич

Рождение ребёнка
31.07.?

Дочь: Воротынцева Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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