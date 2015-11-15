Федоров Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1929

Дата смерти

15.11.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1958

Дочь: Шабарова Вера Александровна

Мать ребёнка: Федорова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
04.08.1958

Дочь: Богданова Любовь Александровна

Мать ребёнка: Федорова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
18.07.1962

Дочь: Шарапова Марина Александровна

Мать ребёнка: Федорова Александра Андреевна

Смерть
15.11.2015
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