Федоров Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1929
Дата смерти15.11.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.08.1958
Дочь: Шабарова Вера Александровна
Мать ребёнка: Федорова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
04.08.1958
Дочь: Богданова Любовь Александровна
Мать ребёнка: Федорова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
18.07.1962
Дочь: Шарапова Марина Александровна
Мать ребёнка: Федорова Александра Андреевна
Смерть
15.11.2015