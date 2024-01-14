Никита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиМежду 1850 и 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: Евдоким
Мать: Дарья Прокопьевна
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Неонила Даниловна
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Неонила Даниловна
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Хрисанф (Кирсан)
Мать ребёнка: Неонила Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неонила Даниловна
Смерть
Между 1850 и 1860