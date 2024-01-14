Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

Между 1850 и 1860

Пол

Мужской

Отец

Около 1745 г.р.

Мать

Около 1755 г.р.

Жена

Около 1774 г.р.

Дети

Около 1796 г.р.
Около 1801 г.р.
Около 1813 г.р.

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МБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Евдоким

Мать: Дарья Прокопьевна

Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Неонила Даниловна

Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Неонила Даниловна

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Хрисанф (Кирсан)

Мать ребёнка: Неонила Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неонила Даниловна

Смерть
Между 1850 и 1860
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