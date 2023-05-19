Некрасов Семен Никифоров
Место рождения
Дата рождения09.08.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1824
Отец: Некрасов Никифор Семенович
Мать: Акилина Матвеевна
Бракосочетание
09.11.1847
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Татьяна Семеновна
Мать ребёнка: Некрасова Мавра Максимова
Рождение ребёнка
08.09.1854
Дочь: Вера Семеновна
Мать ребёнка: Некрасова Мавра Максимова
Рождение ребёнка
1856
Сын: Некрасов Алексей Семенович
Мать ребёнка: Некрасова Мавра Максимова
Рождение ребёнка
1858
Сын: Некрасов Василий Семенович
Мать ребёнка: Некрасова Мавра Максимова
Смерть
Неизвестно