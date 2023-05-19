Некрасов Семен Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасов Семен Никифоров

Некрасов Семен Никифоров

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

09.08.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1824

Отец: Некрасов Никифор Семенович

Мать: Акилина Матвеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
09.11.1847

Жена: Некрасова Мавра Максимова

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Татьяна Семеновна

Мать ребёнка: Некрасова Мавра Максимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.09.1854

Дочь: Вера Семеновна

Мать ребёнка: Некрасова Мавра Максимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Некрасов Алексей Семенович

Мать ребёнка: Некрасова Мавра Максимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Некрасов Василий Семенович

Мать ребёнка: Некрасова Мавра Максимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close